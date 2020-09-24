Aksaray'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aksaray merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|24 Eylül 2020 22:57
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Aksaray merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Aksaray merkezde 22:09'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.38 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
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