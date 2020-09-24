Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek
|24 Eylül 2020 23:05
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ile ilgili merak edilen tüm soruları CNN TÜRK'te yanıtladı.
2020 yılı içerisinden ikinci bir öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.
"2020 içerisinde yeni bir atamamız yok"
Atama bekleyen öğretmenlerden mesaj gelmesi normal. Zaman zaman görüşüyoruz. İmkanlar ölçüsünde nasıl alabilirizin peşindeyiz. Dolayısıyla bu yıl 40 bin atma olmuş oldu. 2020 içerisinde yeni bir atamamız yok. 2021 için yeni çalışmalarımız olacak.
"Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek"
Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek. Öğretmenlerimizin bugün Ağrı'da Şırnak'ta Mardin'de öğretmenlerimizle görüşüyorum. Dijital olarak sohbet ediyoruz.
Öğretmenler neler yapıyor, benim inceleme fırsatım oluyor. Çoğu zaman gözlerimin ıslaklığını göstermeme çabam oluyor. Genele baktığım zaman çok büyük bir gayret görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
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