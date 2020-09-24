1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek. Öğretmenlerimizin bugün Ağrı'da Şırnak'ta Mardin'de öğretmenlerimizle görüşüyorum. Dijital olarak sohbet ediyoruz.
 24 Eylül 2020 23:05
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ile ilgili merak edilen tüm soruları CNN TÜRK'te yanıtladı.

2020 yılı içerisinden ikinci bir öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

"2020 içerisinde yeni bir atamamız yok"

Atama bekleyen öğretmenlerden mesaj gelmesi normal. Zaman zaman görüşüyoruz. İmkanlar ölçüsünde nasıl alabilirizin peşindeyiz. Dolayısıyla bu yıl 40 bin atma olmuş oldu. 2020 içerisinde yeni bir atamamız yok. 2021 için yeni çalışmalarımız olacak.

"Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek"

Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek. Öğretmenlerimizin bugün Ağrı'da Şırnak'ta Mardin'de öğretmenlerimizle görüşüyorum. Dijital olarak sohbet ediyoruz.

Öğretmenler neler yapıyor, benim inceleme fırsatım oluyor. Çoğu zaman gözlerimin ıslaklığını göstermeme çabam oluyor. Genele baktığım zaman çok büyük bir gayret görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.

MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
25 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Eylül 2020 00:01		 Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle görüştü
24 Eylül 2020 23:55
Erkan Mumcu'nun görevinden alınmasını FETÖ mü istedi?
24 Eylül 2020 22:26		 Uzaktan eğitimde sınav sistemi nasıl olacak?
24 Eylül 2020 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Sara için talimat verdi
24 Eylül 2020 20:46		 Zaman yazarı Mümtazer Türköne tahliye edildi
24 Eylül 2020 20:13
MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar
24 Eylül 2020 20:07		 Hastalarda zatürre oranı yüzde 6, düşmeye devam ediyor
24 Eylül 2020 19:21
Kılıçdaroğlu: Devletin çözülmeyecek sorunları yoktur, çözülür
24 Eylül 2020 15:39		 Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi
24 Eylül 2020 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?00:01 - 25 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:55 - Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle görüştü23:53 - Sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı23:35 - Dr. Özlem Gül: Hastalara nefes olmaya çalışıyoruz23:29 - 'Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık'
23:25 - Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek23:21 - Yedikule Hisarı yıllar sonra kapılarını yeniden açıyor23:19 - Tekstil sektöründen Bitlis'te istihdama büyük katkı23:11 - Araba çarpan köpeği veterinere götürürken ceza yedi23:05 - Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek22:57 - Aksaray'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:55 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!22:29 - Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı22:26 - Erkan Mumcu'nun görevinden alınmasını FETÖ mü istedi?22:12 - Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki21:57 - Sağlık çalışanına 'Beni neden temaslı yazdın' dayağı
21:50 - Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
25 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaddar kerim 1
tirvana 1
24.09.2020 beşiktaş vs rio ave maçı 4
sülfirik asit 1
karınca duası 1
almanya'nın 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar dağıtması 3
bir araba,bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum 6
yetiş ya ali 3
mısır çarşısının günü geçmiş cevizleri 1
diamond tema 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam