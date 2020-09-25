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Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.
 25 Eylül 2020 01:34
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Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3016

Ekli "Tazminatlı Hayvan Hastalıktan ve Tazminat Oranlanna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince karar verilmiştir.

24 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıktan ve Tazminat Oranlanna Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer atan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki "Ek-1 TAZMİNATLI HASTALIKLAR VE TAZMİNAT ORANLARI" listesinin, "HASTALIĞIN ADI" sütunundaki "Kuduz (sığır, koyun ve keçilerde)" ibaresi "Kuduz (sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar" şeklinde, "HASTALIĞIN ADI" "Tavuk vebası (avian influenza)", "TAZMİNAT ORANI" "4/4" satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tavuk vebası (avian influenza)

Virüsün tespit edildiği ticari işletme

2/4

Köy Kanatlılan ile riskten dolayı virüs olmadığı halde itlaf uygulanan ticari işletmeler

4/4

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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