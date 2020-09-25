Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
Muş'un Hasköy ilçesinde Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi.
|25 Eylül 2020 01:42
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında araştırma yaptı.
Bunun üzerine Hasköy'ün Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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