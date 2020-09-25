Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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