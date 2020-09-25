Karabağ'a terör trafiği
|25 Eylül 2020 06:10
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Geçtiğimiz ay Azerbaycan'ın stratejik öneme sahip bölgesi Tovuz'a saldıran Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. Bölgedeki demografiyi değiştirmek için Ermeni asıllı Lübnan vatandaşlarını Karabağ'a yerleştiren Erivan, son haftalarda bölgeye onlarca PKK'lı terörist sevketti. Azerbaycan basınında da geniş yer bulan iddialara göre, Suriye ve Irak'taki PKK'lı teröristlerle teması Ermenistan'ın Bağdat Büyükelçisi Hrachya Poladian kurdu. Yaptığı toplantılarla grupları ikna eden Poladian, Suriye ve Irak'tan gelecek teröristlerin Karabağ'a nakli için de Kuzey Irak'taki Talabani ailesinin kontrolündeki Kürdistan Yurtseverleri Birliği ile anlaştı.
İRAN TARANSİT ÜLKE
Ağustos ayından itibaren teröristler birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Karabağ'a geçti. İddiaya göre terör kafilesinden biri Talabani kontrolündeki Süleymaniye'den İran'ın Sabis şehrine, oradan da Kirmanşah üzerinden Karabağ'a intikal etti. Irak'ın kuzeyindeki Kandil dağında toplanan bir grup terörist de İran'ın Urumiye kentindeki bir kampta birkaç gün kaldıktan sonra Ermenistan'a geçti. Bir süre Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'nda bekletilen üçüncü terör kafilesinin de yine benzer bir rota ile Ermenistan'a ulaştığı ifade edildi.
MİLİS GÜCÜ EĞİTECEKLER
Ermenistan, Tovuz'da yaşanan gerilimin ardından ordunun yanısıra Azerbaycan'a karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurma kararı aldığını ilan etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı ağır silahlarla donatılması öngörülen milis güçleri ile ilgili yasal zemin hazırlığının başladığını açıkladı. Irak ve Suriye'den Ermenistan ile işgal altındaki Karabağ'a sevkedilen teröristlerin, bu milis güçlerini eğiteceği belirtiliyor.
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