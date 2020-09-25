Türkiye'ye ilaç şantajı
|25 Eylül 2020 07:06
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'nci Amerikan-Türk Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılan Ankara Büyükelçi David Satterfield, Türkiye'ye yönelik skandal bir tehditte bulundu. İki ülke yetkilileri arasında görüşülmesi gereken bir konuyu konferans gündemine getiren Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç firmalarına olan borcunu ödemediğini iddia etti.
TÜRKİYE'DEN AYRILIRLAR
Bununla da yetinmeyen Büyükelçi, "Borcun ödenmemesi veya ödemelerde kesinti olması halinde bunun sonuçları olacak" dedi. Satterfield sözlerinin devamında ise ABD'li ilaç firmalarına atıf yaparak, "Şirketler Türkiye'den ayrılmayı ya da Türkiye piyasasında risk düşürmeyi düşünecek ki bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir yön değil" diye konuştu.
ABD'li Büyükelçi Satterfield'in açıklamaları üzerine Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklaması, bir halk sağlığı sorununun oluşabileceğine işaret etmektedir. Borcun kaynağını, olup olmadığını, neden oluştuğunu bilmiyoruz, ama her ne olursa olsun, ilaca erişimde sıkıntı yaratacaktır. İlaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.
MODERN İLAÇ AMBARGOSU
Büyükelçinin söylediklerinin modern ilaç ambargosundan başka bir şey olmadığını vurgulayan Çolak, "Global bir dünyada yaşıyoruz, ülkeler arasında araba, elektronik eşya gibi pek çok üründe alışveriş olduğu hepimizce malum. Ancak ilaçları diğer ürünlerle bir tutmak büyük bir yanlıştır. Zira diğer ürünler olmadan yaşamı idame ettirmek olasıdır. Öte yandan bugüne dek ısrarla üzerinde durduğumuz bir konunun ehemmiyeti dileriz bir kez daha anlaşılmıştır. İlaçta dışa bağımlı olmak ülkemizin kaderi asla olmamalıdır. Yerli ilaç sanayisi ile ilgili adımlar bir an evvel atılmalı, proje olarak masaüstünde kalmayıp derhal, önceliklendirilerek hayata geçirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
Aybike Eroğlu
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