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Maske takan arttı, vaka sayısı düştü

Vatandaşlar kurallara uymaya başlayınca Ankara'da vakalar düşüşe geçti. Kamuda kademeli mesaiye geçilmesi ve sıkı denetimler de İstanbul'daki ani artışları önledi.
 25 Eylül 2020 07:30
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Maske takan arttı, vaka sayısı düştü

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere son dönemde koronavirüs vakalarında yaşanan artıştan sonra alınan yeni tedbirlerin ilk sonuçları çıkmaya başladı. Ankara'daki vakalar düşüşe geçerken, Sağlık Bakanlığına iletilen değerlendirmelerde "Ankara'da olumlu yönde gelişme var. Bir ay önceki kurallara uyum ile şimdiki uyum farklı. Yüzde 50 uyum vardı neredeyse, bugün yüzde 100'e yakın maske ve mesafe uyumu var. Sokaklar ve kafe-restoran gibi mekanlarda yoğunluk azaldı. Son 10 günde vakalar sönmeye başladı" tespiti yapıldı.

AVM'LERE YENİ PLAN

Ankara'da ağustostan itibaren çıkan yüksek vaka artışlarının eylül ortasından itibaren Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla birlikte İstanbul'da da yaşanması bekleniyordu. Ancak, bu riske karşı erken davranılarak, yeni tedbirler hemen devreye sokuldu ve vaka artış hızı korkulan seviyeye çıkmadı. Özellikle kamu çalışanları için getirilen kademeli mesai uygulaması olumlu yansıdı, aynı uygulamanın özel sektör için devreye sokulacağı kaydedildi. İstanbul'da vaka artışının kontrol altında tutulması için AVM'lerin açılış-kapanış saatlerinin de yoğunluklarına göre yeniden planlanacağı ifade edildi.

YALAN BEYANA İKİ SENE HAPİS

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede; "Koronavirüs teşhisli hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında TCK'nın 206'ncı maddesi 'kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek. Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda idari işlem tesis edilecek" denildi.

ÜÇ HAFTA SONRA BELLİ OLUR

Uzmanlara göre, son bir hafta içinde uygulamaya konulan tedbirlerin vaka sayılarına tam yansıması üç hafta içinde görülecek. Toplu taşımaya getirilen yeni kurallar, HES uygulaması, lokanta ve kafelere denetimin artırılması ve karantina kurallarına uymayanlara getirilen yeni tedbirlerin vaka artış hızını düşürmesi bekleniyor.
Türkiye
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