İYİ Partili vekiller Akşener ile görüştü
|25 Eylül 2020 07:25
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Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre:
Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda GİK seçimi için 100 kişilik anahtar liste çıkarmış, ancak salonda bu listedeki bazı isimleri kapsayan "oy verilmeyecekler" başlıklı ayrı bir liste bazı delegelere dağıtılmıştı. Söz konusu listede yer alan İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, Yavuz Temizer ve Berna Biçer GİK'e girememişti.
Çıray, Akşener ile hafta başında görüşerek olaya ilişkin rahatsızlığını dile getirirken, dün de 2 milletvekili İstanbul'da olan Akşener'i ziyaret etti. Söz konusu iki vekilin, 15 milletvekilini temsil ettiklerini belirterek, o listeden duydukları rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.
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