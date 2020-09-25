1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
 25 Eylül 2020 07:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzaktan eğitim öğrencileri bıktırmasın
25 Eylül 2020 08:18		 13 yıllık oyun! Dolandırmadığı kimse kalmadı
25 Eylül 2020 07:55
Karabağ'a terör trafiği
25 Eylül 2020 06:10		 Sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı
24 Eylül 2020 23:53
Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
24 Eylül 2020 22:29		 Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi
24 Eylül 2020 20:15
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı kumar oynarken yakalandı
24 Eylül 2020 19:51		 Hatay'da 8 farklı noktada yangın çıkartan kişi gözaltında
24 Eylül 2020 18:44
Maske takmadı, uyaran polis ve görevlilere saldırdı, tutuklandı
24 Eylül 2020 18:38		 'Bana teşkilatın numarasını gönderin' diyen kuryeye adli kontrol
24 Eylül 2020 17:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik08:08 - 78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için durakları ilanlarla donattı07:55 - 13 yıllık oyun! Dolandırmadığı kimse kalmadı07:50 - Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı07:43 - 'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı07:42 - Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
07:30 - Maske takan arttı, vaka sayısı düştü07:25 - İYİ Partili vekiller Akşener ile görüştü07:20 - Selefi örgütlenmesi yeniden gündemde07:08 - FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı07:06 - Türkiye'ye ilaç şantajı06:50 - TBB'de üç büyük ilin hegomanyası bitiyor
06:40 - Temsilde adalet geliyor06:30 - Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı06:10 - Karabağ'a terör trafiği05:44 - Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama01:42 - Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
01:39 - Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı
Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama
Türkiye'ye ilaç şantajı
13 yıllık oyun! Dolandırmadığı kimse kalmadı
Temsilde adalet geliyor
Aile, Çalışma Bakanlığından kimsesizler adlı diziyle ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 7
çin dostu havalimanı 3
eba sistemine girişin ve eba tv'nin çökmesi 1
bugün putları kırma günü 2
gigi hadid 1
omü rektörünün makam aracı 3
believer 2
la cucaracha kukaraça 2
iyot gibi açıkta kalmak 2
muhteşem ikili 4
SON İLANLAR
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam