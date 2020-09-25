1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı

Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık'a uzatıldı.
 25 Eylül 2020 07:50
+Aa- Yazdır
Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye ilaç şantajı
25 Eylül 2020 07:06		 Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
25 Eylül 2020 01:42
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Eylül 2020 01:39		 Tekstil sektöründen Bitlis'te istihdama büyük katkı
24 Eylül 2020 23:19
'Süper meyve' aronya Şanlıurfa'da alternatif ürün olacak
24 Eylül 2020 21:38		 670 milyon liralık dev projede ikinci ışık görüldü
24 Eylül 2020 19:43
'Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor'
24 Eylül 2020 12:05		 Kışa hazırlık pazarı ısıttı
24 Eylül 2020 08:25
Milli ikmal gemisi gün sayıyor
24 Eylül 2020 07:18		 Bakan Dönmez: Ekim ortasında müjde bekliyoruz
24 Eylül 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik08:08 - 78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için durakları ilanlarla donattı07:55 - 13 yıllık oyun! Dolandırmadığı kimse kalmadı07:50 - Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı07:43 - 'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı07:42 - Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
07:30 - Maske takan arttı, vaka sayısı düştü07:25 - İYİ Partili vekiller Akşener ile görüştü07:20 - Selefi örgütlenmesi yeniden gündemde07:08 - FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı07:06 - Türkiye'ye ilaç şantajı06:50 - TBB'de üç büyük ilin hegomanyası bitiyor
06:40 - Temsilde adalet geliyor06:30 - Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı06:10 - Karabağ'a terör trafiği05:44 - Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama01:42 - Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
01:39 - Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı
13 yıllık oyun! Dolandırmadığı kimse kalmadı
Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama
Türkiye'ye ilaç şantajı
Temsilde adalet geliyor
Aile, Çalışma Bakanlığından kimsesizler adlı diziyle ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün ve nikahlara katılmayın 3
mbwana samatta 4
kupas 1
cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum 6
yusuf demir 1
siber saldırıya uğradık 1
maske ile sigara içmek 3
hem ders dinliyom hem ödev yapıyom 1
bir araba,bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum 6
Teşkilatın numarasını istemek 5
SON İLANLAR
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam