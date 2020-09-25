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78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için durakları ilanlarla donattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 çocuğundan olan torununun çocuklarını gören 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı. Çocuklarının da desteğini alan Kurt, 50 yaşın altında bir eş aradığını söyledi.
 25 Eylül 2020 08:08
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78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için durakları ilanlarla donattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa yaşayan ve aslen Erzurum İspirli olan 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından yalnız kalınca üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı. İlk eşiyle 29 sene, ikinci eşiyle ise 34 sene evli kalan Kurt, ölen eşlerinin ardından 3. evliliği yapmak için kendine uygun bir eş bulma amacıyla hazırladığı ilanları duraklara ve elektrik direklerine astırdı. Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını ve ekonomik olarak varlıklı olduğunu dile getiren Kurt'un evleneceği kişinin kapalı ve 50 yaşın altında olmasını istiyor.

"Üçüncü hanımı alacağım"

8 çocuğundan 12 tane torunu, torunlarından da 2 tanesinin ise 3 tane çocuğu bulunan Kurt, çocuklarının da desteğini alarak eş arayışlarını sürdürüyor. Astığı ilanlara dönüş beklediğini söyleyen Kurt, "Yeni hanım almak istiyorum. Allah'ın emriyle, peygamberimizin sünnetiyle ben kendime bir arkadaş arıyorum. Mal varlığım var. 4 tane dairem var. Birinde kendim oturuyorum, ötekiler kirada. Emekliyim, 2 bin 300 lira para alıyorum. Kimseyi dolandırmadım, yalan söylemedim, kandırmadım, herkese iyi davrandım. Üçüncü hanımı alacağım" dedi.

50 yaşının altında ve kapalı bir eş arıyor

Uzun yıllar yurt dışında vasıflı işçi olarak çalıştığını söyleyen Kurt, "Benim 8 tane çocuğum var. Birinci hanımdan 6 çocuk, ikinci hanımdan ise 2 çocuğum var. Toplam 8 çocuk. İlk hanımla 29 sene evli kaldım vefat etti. İkincisiyle hanımla da 34 sene kaldım. O da kalp krizinden vefat etti. Şimdi de evlenmek istiyorum. Ama 50 yaşından aşağıya olması lazım alacak olduğum kadın" diye konuştu.

"Ne istiyorsa alırım, yediririm"

Evlenecek olduğu kişiden bir şey talep etmediğini belirten Kurt, "O bana bakacak, ben de ona bakacağım. Burada karşımda Kuran kursu var, kursa da kaydedeceğim burada okuyacak. Tabi kapalı hanım olacak. Bankada paralarım var, para sıkıntım yok. Kiralarım geliyor. Maaşım ona kalacak ölürsem. 2 bin lira maaşım ona kalacak. Ne istiyor daha. Bundan iyisi, ne istiyorsa alırım, yediririm. Evde her şey var. Ama 50'den aşağıya olacak. İhtiyar kadını ne yapayım. Çocuklarım da razı" şeklinde konuştu.

"Babamıza destekçiyiz bu konuda"

Babalarının evlenme isteğine destek verdiklerini söyleyen ve ailenin en küçük çocuğu olan Hüseyin Kurt ise, "Biz 8 kardeşiz. Annem vefat ettikten sonra babam evlenmek istediğini bize söyledi. Biz de kardeşler olarak toplandık. Bunun bir beis olmayacağını düşündük. Babamıza destekçiyiz bu konuda. Evlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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