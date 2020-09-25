Uzaktan eğitim öğrencileri bıktırmasın

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre: Devlet okullarında online eğitimler EBA üzerinden 4 gün önce başladı, özel okullar ise 31 Ağustos'tan itibaren online eğitim yapıyor. Türkiye'de 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen var. Aynı anda 1 milyon kullanıcıya hizmet verecek teknik altyapıya sahip EBA, yoğunluğu kaldıramadı ve çöktü. Martta da ilk haftalarda aynı sorun yaşanmıştı ancak sonraki haftalarda derslere girecek öğrenci bulunamamıştı. Bunda öğrencilerin, uzun süre ekran karşısında olmak zorunda kalmaları büyük etkendi. Gelen bilgilere göre devlet okullarında, EBA'daki yoğunluğu azaltmak için saat 21.00'lere hatta cumartesi günlerine dahi ders konuluyor.

Ders saatleri fazla

Tüm öğrencilerin sabahtan geç saatlere kadar dersi olmayacak ama arada boşluk olsa dahi öğrencilerin bir kısmı akşamları ders yapmak durumunda kalacaklar. Özel okullardaki öğrenci ve velilerden gelen mesajlar, uzun süren online eğitimin öğrenciler için sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor.

Özel okulların çoğunda, sınava hazırlananlar için verilen ek dersler dışında, gün boyu ortalama 9-10 ders yapılıyor. Dersler 30 dakika sürüyor, 10 dakika ara veriliyor, 45 dakika da öğle arası oluyor. Özellikle ilkokul ve ortaokula giden öğrenciler şimdiden dersleri izlemek istemiyor. İçlerinde ilkokul öğrencileri arasında ağlayarak tepki gösterenler dahi oluyor. Öğrencilerin yaşadığı bu sorunları gözlemleyen ve çözüm önerilerinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Batdal Karaduman, sorularımızı yanıtladı:

'Verimi düşürür'

- Çocukların uzun süre ekran başında kalmaları eğitimden aldıkları verimi düşürür mü?

Özel okullarda derslerin başlama saati, ders süresi, ders aralarına ayrılan süre, öğle arası için planlanan süre ve günlük ders saati sayısında çok değişken bir durumun olduğu görülmekte. Bu süreçte öğrencilerimizin, öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor olması bir zenginlik. Ama özellikle ilkokulda bu kadar yoğun bir süreç öğrenciler açısından zorlayıcı olabilir. Bu da verimin düşmesine neden olur. Çünkü eğitim bir etkileşim olayıdır ve öğretmenden birebir yüz yüze öğrenmelerde bile dikkatin toplanması ve dersin sürdürülebilirliği bazen zorlaşmakta. Ayrıca sınıf içerisinde akran öğrenmesi de oldukça önemli. Ancak evde sürekli ekran başında peş peşe yapılan eğitimler öğrencileri sıkmakta ve yormakta.

İlk dersin verimli olduğu düşünülse bile sonraki derslerde dikkati toplamada ve öğrenmelerde problemler ortaya çıkabilmekte. Ayrıca sosyal öğrenme temellerinden yoksun olan online eğitim ile arka arkaya 9 saatin olması ve dersler arası 10 dakikanın bulunması öğrencilerin o kısa arada ihtiyaçlarını karşılayamamasına ve evde bulundukları için enerjilerini atamadan yine ekran başına geçmelerine neden olmakta.

- Devlet okullarında EBA'daki yoğunluğu azaltmak için gece geç saatlere hatta hafta sonuna dahi ders konuldu. Öğrencinin o saatteki dersleri anlaması mümkün mü?

EBA'daki aşırı yığılmaların teknik problemlere neden olmasından dolayı bu planlamaya başvurulmuş olunabilir. Zorunluluktan doğan bir sürecin içerisinde çözüm üretilmeye çalışılıyor olması göz ardı edilmemeli ama saat 20.00'de ders konulması çok uygun değil. Özellikle büyük yaş gruplarının derslerinin geç saatte olması onların sağlıklı bir şekilde konuları anlamasına izin vermemekte. Konsantrasyon ve dikkat toplamayla ilgili sorunlar ortaya çıkabilmekte. Öğrencilerin zihinlerinin en taze ve konsantre olabilecekleri saatler sabah saatleri olduğundan beyin o zaman diliminde daha aktif çalışmakta.