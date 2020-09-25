6 ildeki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adana merkezli 6 ilde sahte senet düzenlediği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
|25 Eylül 2020 08:32
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Şubat 2020 tarihinde 156 milyon lira değerinde sahte senet düzenleyerek haksız kazanç temin edilen dosya kapsamında bir çalışma başlattı. Dosya kapsamında şüphelilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiği tespit edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'daki adreslerde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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