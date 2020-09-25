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İYİ Parti'li Başkan itiraf etti: O listeyi ben yaptım

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Hocaoğlu, partinin Genel İdare Kurulu belirlenirken 'tercih edilmeyenler' listesini kendisinin yaptığını itiraf etti.
 25 Eylül 2020 08:35
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İYİ Parti'li Başkan itiraf etti: O listeyi ben yaptım

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre: İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda tartışma yaratan partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu için gündeme gelen 'Tercih edilmeyecek isimler' listesiyle ilgili 'itiraf' geldi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, "Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim" dedi. Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, şöyle konuştu: "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam."

Hocaoğlu, Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.

İYİ PARTİ TASFİYE İDDİALARINI REDDETTİ

Kurultay sonrası İYİ Parti'den merkez sağı temsil eden isimlerin tasfiye edildiği iddiası gündeme geldi. İYİ Parti yetkilileri, iddiayı yalanlarken, kurultay sonucunda ortaya çıkan GİK listesinin merkez sağı temsil eden isimlerden oluştuğunu belirttiler. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "İYİ Parti'de ideolojik kontenjanlara yer yok. Tasfiye bakış açısı doğru değil. Delege siyasi bir tarafgirlik üzerinden değil, üreten, kolektif düşünen ve hareket eden insanları ödüllendiriyor" dedi. 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği Hasan Subaşı ile Ayhan Erel, dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

'DAVAMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEYECEK'

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da yaptığı basın açıklamasında liste tartışmasına ilişkin, "Kongreler seçim demek, herkes seçilmek istiyor. Demokrasinin olduğu yerlerde yarış vardır. Hiç kimsenin duygusal tepkileri partimize ve davamıza olan duygumuzun önüne geçmeyecektir" dedi.
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