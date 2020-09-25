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MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den istediği torpil sonuçsuz kaldı. Çetin'in, 'ilgi gösterilmesini' istediği avukat, hakimlik ve savcılık mülakatını geçemedi.
 25 Eylül 2020 08:42
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MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin'in yanlış yere gönderilen faksı ile ortaya çıkan torpil ricasının sonuç vermediği anlaşıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerine yanlışlıkla bir milletvekiline gönderilen belgede adı geçen kadın avukat, hakimlik ve savcılık sınavında mülakatı geçemedi.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Adli Yargı Hakim/Savcı Mülakat sınavlarına girecek yakını için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yardım istedi. Çetin'in Abdülhamit Gül'e göndermek isterken yanlış yazıcıya gönderdiği belgede, "Sayın Bakanım; tarafıma iletilen aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hakim/Savcı Mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verildi.

MÜLAKATI GEÇEMEDİ

Adalet Bakanlığı'nca 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Yüksek puanla mülakata girip elenen onlarca aday mülakat sonuçlarına tepki gösterirken torpil isteği belgesiyle gündeme gelen H.A.'nın mülakat sonucu da merak konusu oldu. MHP'li vekilin, "ilgi" istediği kadın avukat H.A. mülakatı geçemedi.

Kaynak: Mustafa M. Bildircin-Birgün Gazetesi
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