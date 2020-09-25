'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, secilmis hukumeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakarette bulundukları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yuruten Siber Suclarla Mucadele Daire Baskanlıgı ekipleri, sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen grubun, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve secilmis hukumeti yıpratmaya çalıştıklarını belirledi.

Araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini terör örgütüne uye olmak sucundan cezaevinde olan Taylan Kulacoglu'nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise DHKP-C'ye uye olmak sucundan aranan avukat Tamer Dogan'ın sürdürdüğü tespit edildi.

Grup üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Istanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdag'da ise birer olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinden 10'unun yurt dısında oldugu belirlenirken, aralarında Tamer Doğan'ın da olduğu firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.