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Bakan Soylu da eleştirmişti, işte kira fiyatlarının uçtuğu il

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü
 25 Eylül 2020 08:52
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Bakan Soylu da eleştirmişti, işte kira fiyatlarının uçtuğu il

Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.

Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. " dedi.

EN YÜKSEK ARTIŞ EDİRNE'DE

3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu. Edirne'de kira oranları 100 m2 bir daire için 1000 TL ile 1800 TL arasında. Bakan Soylu'nun dikkat çektiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde 100 m2 daire için ortalama kira fiyatının ise 3 bin TL bandında olduğu görüldü.

İŞTE ÜLKE GENELİNDE İL İL KİRA FİYATLARI!

YÜZDE 50 ARTTI

Kira fiyatlarının ülke genelinde 3 yıllık periyotta ortalama yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken, kiraların tek düşüş gösterdiği il ise Sivas oldu. Sivas'ta son 3 yıl içerisinde kira fiyatlarında yüzde 3.8 düşüş görüldü.

EN DÜŞÜK KİRA NİĞDE VE ŞIRNAK'TA

Ülke genelinde 100 m2 bir daire için ortalamada en düşük kiralık evler Niğde ve Şırnak'ta yer aldı. En pahalı kiralık evler ise İstanbul, İzmir, Aydın, Edirne ve Muğla'da.

Yüksek kiralar nedeniyle polislerin tayin istediği mega kent İstanbul'da dairelerin ortalama kira bedellerinin 1450 TL ile 2500 TL aralığında olduğu görüldü. Yüksek kiraların bulunduğu İstanbul'un yanı sıra İzmir'de ise rakamlar 1200 TL - 2 bin TL, Aydın'da 1250-2100 TL, Muğla'da 1150 - 1900 TL aralığında.

KİRALARA YAPILACAK ZAM ORANI

TÜİK tarafından son olarak açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları ile kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu.

Kira zam oranlarında baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasındaki artış oranı yüzde 11,27 oldu. Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek bir kiracıya yapılacak zam oranı da yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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