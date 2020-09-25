Salgınla mücadelede ikinci sosyal hamle

Vatandaşları fert fert güçlü tutmak, gelirini korumak, kayıpları telafi etmek için ikinci sosyal hamle devreye giriyor. İhtiyaca göre işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği sektörel olarak uzatılacak. Prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. Yeni sürüm istihdam paketi ile esnek çalışma Ekim'de Meclis'e gelecek, 5 milyon 50 yaş üstü, 8 milyon gence işte fırsat kapısı açılacak. Kısa çalışmada prim günü eksik olana borçlanma imkanına değerlendirilecek, sonbaharda süresi dolacak prim ertelemelerinde yapılandırma masada.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden yapılandırma için çok talep olduğunu belirterek, Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini görüp, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte karar vereceklerini söyledi. Bakan Selçuk şöyle konuştu:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Kısa çalışma ödeneğinden çok büyük bir oranda vazgeçildi, 2 milyon 293 bin çalışan için kısa çalışma talebinde bulunulmadı. Normalleşme desteğine henüz tam geçmeyen ulaştırma ve turizm. İhtiyaç olursa kısa çalışma (sektörel) ve fesih kısıtı uzatılır. Şu anda öngörmüyoruz ama Aralık ayına kadar uzatma Cumhurbaşkanı uhdesinde.

İŞÇİYİ KORUYOR: İşten çıkarma yasağına rağmen çıkaranların oranı çok yüksek değil. İşini kapattığında bir şey yapamıyorsunuz. Kısa çalışma ödeneği verirken, çalışana da işten çıkmaya, kıdemini almaya kalkma diyoruz. Hem işçi hem işveren korunuyor.

YENİ İSTİHDAM PAKETİ: İstihdam paketi yeni sürümle tekrar gelecek. Yasama sürecinde öncelemelerini istiyoruz. Pakette esnek çalışma olacak. Gençler, kadınlar, biz istiyoruz. Sendikalar 40-45 çalışılmazsa maaş kaybı olur diyorlar. Artık nakit kadar vakit de önemli. İşveren işçi almak istemiyor bu maliyetlerle. Özellikle pandemi döneminde kadınlar yarı zamanlı çalışarak çocuğuna da bakmak istiyor. Hollanda'da partime çalışma oranı yüzde 50. Suiistimal olursa denetleriz, teftiş göndeririz.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ: (Prim borcu olanların ücretsiz sağlık hizmeti alması) Bu yıl belki tekrar uzatılabilir. Bunların bir bölümü emeklilikte yaşa takılanlar aslında. Onlarınkini bu şekilde ödemiş oluyoruz.

YENİDEN YAPILANDIRMA: Prim borçlarının yeniden yapılandırmaya dair talepler var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuşup, beraber karar vereceğiz. Bu tür yapılandırmalar ödeme disiplini bozuyor, talepleri değerlendireceğiz. Normalleşmenin rakamları da gelsin Ekim sonundaki rakamlara göre karar veririz. Normalleşmeye geçmemiz bir sinyal olacak. Altı ay öteledik, üç ay normalleşme desteğiyle 9 aylık bir destek.

Hazal Ateş