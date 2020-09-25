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Mülakatlar hem hakim hem de ASDEP adaylarını mağdur etti

Bu hafta içinde açıklanan hakimlik ve ASDEP mülakatlarında bir çok aday yazılı sınavda yüksek puan almasına yine sözlüde elendi.
 25 Eylül 2020 09:23
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Mülakatlar hem hakim hem de ASDEP adaylarını mağdur etti

Sözlü sınavların yaratmış olduğu adaletsizlik algısı, yıllar geçse de bitmiyor.

"Bizden" diye seçilerek alınan adaylardan dolayı yüzlerce binlerce aday hayata küstürülmektedir.

Daha yeni mezun olmuş binlerce aday, hayatlarının baharlarında torpil bulmak için siyasetçi ve bürokratların peşinden koşturulmakta ve daha iş başlangıcında "haram"la tanışmaktadır. Üstelik bu sistemin, adalet dağıtmakla yükümlü kurumlarca da uygulanması büyük bir acıdır.

Bu hafta içinde hem hakim adaylığı hem de ASDEP mülakat sonuçları açıklandı. Ancak her iki sınavda da sıralı listeler açıklanmadı. Yani adayların yazılı veya KPSS puanları ile sözlü sınav notlarını toplu bir şekilde gösteren listeler yayınlanmadı. Bu nedenle kaç kişiye haksızlık yapıldığını net bir şekilde görülememektedir.

Ancak memurlar.net'e ulaşan şikayetlere göre bir çok aday yüksek KPSS puanına sahip olmasına rağmen elenmiştir. Örneğin hakimlik sınavında 18 bin aday arasında ilk yüzde olan bir adayın dahi mülakatta elendiği belirtilmektedir. Yine benzer uygulamalar ASDEP personeli alımında olmuştur.

Mülakatlar şuan gençlerin Devlete küsmelerinin en büyük nedenlerinden birisidir. Adil personel alım sisteminin olması için yazılı sınav sonucunu esas alan bir sistemin hakim kılınması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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