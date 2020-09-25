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BDDK'nın hamlesi sonrası dolar sert düştü

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,52'nin altında hareket ediyor.
 25 Eylül 2020 09:46
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BDDK'nın hamlesi sonrası dolar sert düştü

BDDK'dan gelen swap hamlesiylde dolar 7,6175'ten kademeli olarak 7,5100'e kadar gerilemesi sonrasında 7,52 civarında hareket ediyor.

BDDK "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı" açıklaması yaptı.

Euro/TL de 8,85 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,25'e yükseltilmiş oldu.
Memurlar.Net
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