Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
|25 Eylül 2020 09:47
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muvazzaf askerler F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.
Şüphelilerden A.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. R.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. ile S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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