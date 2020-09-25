Borsa güne yükselişle başladı
|25 Eylül 2020 10:00
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Açılışta BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1,00 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,16 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, özellikle banka hisselerinde güçlenen alımlarla yüzde 1,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.119,56 puandan tamamladı.
Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini bildirdi.
BDDK, bugünkü kararı ile bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.
Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.
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