HDP'li RTÜK üyesi de gözaltına alındı
2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt Diyarbakır'da gözaltına alındı.
|25 Eylül 2020 10:03
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdiği 82 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda RTÜK üyesi Ali Ürküt yakalandı.
Ürküt ile operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.'Kobani olayları' operasyonu: Belediye Başkanı dahil 82 gözaltı
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