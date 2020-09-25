2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
|25 Eylül 2020 10:13
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ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı. Başvurular 2 Ekim'de sona erecek.
2020-DGS: Tercihlerinin Alınması
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
Genel
Bilgiler Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1.Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları
TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
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