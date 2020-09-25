Gram altın 453 lira seviyelerinde
|25 Eylül 2020 10:54
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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 452,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 450,3 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 457,9 liradan tamamladı.
Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 452,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.874 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarının Türk lirasına değer kazandırdığını, bunun da altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 450 liranın altında kapanış olması durumunda 442 liranın gündeme geleceğini söyledi.
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