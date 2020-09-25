Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
|25 Eylül 2020 11:02
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Antalya ve Muğla'daki otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyen yaklaşık 1500 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alındı.
İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, açtıkları sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde yaklaşık 1500 kişiden toplam 20 milyon lira aldığı tespit edildi.
Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, "Suç örgütü kurmak, üye olmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçlamalarıyla Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
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