Diyanet, 5 bin personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin personel almak için ilana çıktı
|25 Eylül 2020 11:01
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin personel almak için ilana çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 1400 Kur'an Kursu Öğreticisi, 3 bin 500 İmam-Hatip, 100 de müezzin Kayyım olmak üzere 5 bin sözleşmeli personel alacak.
Başvuracak adayların Lise, Önlisans veya Lisans KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular, 6 ila 20 Ekim tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresinden alınacak.
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