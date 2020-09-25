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Kaybettiği oğlunu doğum gününde andı: Seni tarifsiz özlüyorum

Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. Şallı, "Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" dedi.
 25 Eylül 2020 11:05
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Kaybettiği oğlunu doğum gününde andı: Seni tarifsiz özlüyorum

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

Aylardır zor günleri atlatmaya çalışan Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Şallı, oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Şallı şu ifadeleri kullandı: "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım."

"Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben."

"Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız"
Memurlar.Net
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