MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dısında hiçbir sekilde yüz yüze egitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacağına ilişkin illere yazı gönderdi.

MEB, özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin valiliklere gönderdiği yazıyla uyarılarda bulundu.

Yazıda, özel okul öncesi egitim veren kurumlarda yürütülecek kulüp faaliyetleri, özel ilkokulların 1. sınıflarında yüz yüze egitim verilmesi, özel okulların 8 ve 12. sınıflarında yapılacak takviye kursları, özel ögretim kurslarında yürütülecek egitim faaliyeti ile izinsiz egitim faaliyetinde bulunan yerler hakkında Bakanlıga ulasan talep ve sikayetler üzerine, bazı açıklama ve uyarılarda bulunma zarureti ortaya çıktığı belirtildi.

Buna göre, özel okul öncesi egitimi veren kurumların kurucuları ve ögrenci velilerinin istemeleri halinde, "Egitim Kurumlarında Hijyen Sartlarının Gelistirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla, özel okul öncesi egitimi veren kurumlarda, yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecek, basvuru olması halinde yenileri de açılabilecek.

Özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullarda uygulanan yüz yüze egitim programının aynısı uygulanacak. Özel okullarda, resmi okullardaki uygulamaların dısında hiçbir sekilde yüz yüze egitim veya herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

Özel okulların 8 ve 12. sınıf ögrencileri için 17 Agustos 2020-6 Haziran 2021 arasında takviye kurs faaliyetleri yapılacak. Bu sınıfların dısında hiçbir suretle takviye kurs faaliyeti düzenlenmeyecek.

Özel ögretim kursları, sadece kurum açma izinlerinde belirtilen bilim grubunda yüz yüze egitime devam edebilecek.

Kisisel gelisim kursları ile diger çesitli kurslarda da sadece kurum açma izinlerinde belirtilen ögretim programında yüz yüze egitim sürdürülecek.

8 ve 12. sınıf ögrencileri için destekleme ve yetistirme kursları ile takviye kursları açık olup yüz yüze egitim verildiginden, bu kurslara devam eden ögrencilerin yurt veya pansiyon ihtiyaçlarının karsılanabilmesi için özel ögrenci yurt ve pansiyonları "Egitim Kurumlarında Hijyen Sartlarının Gelistirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nda belirtilen sartlar yerine getirilerek açılacak.

- İzinsiz çalışan kurumlara idari para cezası uygulanacak

Bu hususlara aykırı hareket eden kurumlara, Özel Ögretim Kurumları Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Ayrıca bu surecte her ne ad altında olursa olsun Bakanlıktan veya valiliklerden kurum acma izni ile is yeri acma ve calısma ruhsatı almaksızın egitim faaliyetinde bulunan ve valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca tespit edilen kisi veya yerler hakkında, brut asgari ucretin 20 katı idari para cezası uygulanacak, bu yerler valiliklerce kapatılacak.