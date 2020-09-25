Adalet Bakanlığı: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.
|25 Eylül 2020 11:36
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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."
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