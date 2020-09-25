Bakan Koca: Vaka artış hızı kontrol altında
Bakan Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil. Vaka artış hızı kontrol altında" dedi.
|25 Eylül 2020 11:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da kameraların karşısına geçti.
Bakan Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil.
Samsun'daki artışa yönelik etkili müdahalelerle, son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka artışında düşüş oldu.
Son bir haftada vaka artış hızını kontrol altında aldık.
Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü vakalar fazla.
Tüm şehirleri tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." açıklamasını yaptı.
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