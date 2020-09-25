Eski üsteğmene FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmen Ramazan Çoşar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|25 Eylül 2020 11:47
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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Çoşar ile avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Çoşar, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü. Coşar, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Çoşar, beraatini istedi.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre sanık Çoşar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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