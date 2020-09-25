Çavuşoğlu'ndan 'Nancy Pelosi'nin 'Türkiye' ifadelerine tepki
Bakan Çavuşoğlu: İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir
|25 Eylül 2020 12:01
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Bakan Çavuşoğlu: "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir"
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