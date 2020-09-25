Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
|25 Eylül 2020 12:22
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan avukat V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen V.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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