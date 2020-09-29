1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, misyon koruma sınavına başvuru için muvafakat vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna karar verdi.
 29 Eylül 2020 11:17
+Aa- Yazdır
Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı

Misyon koruma sınavına başvuruda bulunmak isteyen polis memuruna il emniyet müdürlüğü muvafakat vermedi. Polis memuru Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK neden muvafakat vermediniz diye sordu. Emniyet cevap bile vermedi. Kamu Denetçiliği Kurumu muvafakat vermeme işleminin keyfi olduğuna karar verdi ve Emniyete tavsiyede bulundu
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!
16 Eylül 2020 10:01		 Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
07 Eylül 2020 10:49
e-Nabız'dan kronik risk raporu alamayanlar için yeni uygulama
23 Ağustos 2020 11:19		 'İstanbul Sözleşmesi için KDK'ya 200 başvuru oldu'
06 Ağustos 2020 08:44
Şeref Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
05 Ağustos 2020 16:05		 Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı
07 Temmuz 2020 10:13
Manisa Büyükşehir, KDK'nin öğretmenler ile ilgili kararına uymadı
30 Haziran 2020 11:43		 Yatırılan fazla primin iadesi için KDK'den tavsiye kararı
28 Haziran 2020 13:14
KDK'den sınavı geçersiz sayılan YDS adayı için tavsiye
27 Haziran 2020 11:15		 KDK, Türkiye'nin virüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak
17 Haziran 2020 13:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi12:15 - OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor12:11 - Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi12:05 - Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması11:57 - Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı11:54 - Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti
11:47 - Kitap fuarına özel kargo bedava11:45 - İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor11:43 - Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar11:38 - Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor11:37 - Yeni döneme başlayacak TBMM, geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı11:28 - 'Virüs tedavisi gören doktor arkadaşım, çocuğuna amcalık yapmamı istedi'
11:25 - Ağustos'ta en çok bu araçlar trafiğe kaydedildi11:25 - Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı11:20 - YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri11:17 - Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı11:13 - Ankara Büyükşehir'den 'su sayaçları ihalesi' açıklaması
11:10 - 'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olanlar olmuş 2
Ander 1
halil cibran 1
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
Hayat dersi 4
ağlayan çayır 1
pir 2
karabağ 2
Tatil beldesinde yaşamak 4
mauricio lemos 2
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam