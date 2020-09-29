Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı
Kamu Denetçiliği Kurumu, misyon koruma sınavına başvuru için muvafakat vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna karar verdi.
|29 Eylül 2020 11:17
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Misyon koruma sınavına başvuruda bulunmak isteyen polis memuruna il emniyet müdürlüğü muvafakat vermedi. Polis memuru Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK neden muvafakat vermediniz diye sordu. Emniyet cevap bile vermedi. Kamu Denetçiliği Kurumu muvafakat vermeme işleminin keyfi olduğuna karar verdi ve Emniyete tavsiyede bulundu
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