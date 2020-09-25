1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve tarımsal sulama nedeniyle düştü.
 25 Eylül 2020 12:47
+Aa- Yazdır
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi.

Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu yıl 4 kat aşağı seviyede ölçüldü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: Salgını çok hafife alıyorduk
25 Eylül 2020 11:24		 Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzaymır riskini artıyor
25 Eylül 2020 11:21
Bilimsel çalışmalar maske kullanımının Kovid-19 virüs yükünü azalttığını gösterdi
25 Eylül 2020 11:06		 Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri'yi anlattı
25 Eylül 2020 11:04
Prof. Dr. Sözbilir: Tuz Gölü fayındaki depremler büyük bir depremin habercisi olabilir
25 Eylül 2020 10:28		 2 kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
25 Eylül 2020 10:08
Bilim Kurulu üyesinden grip ve zatürre aşısı açıklaması
25 Eylül 2020 09:44		 Salgınla mücadelede ikinci sosyal hamle
25 Eylül 2020 09:05
78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için durakları ilanlarla donattı
25 Eylül 2020 08:08		 Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı
25 Eylül 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - 'Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok'13:56 - Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum13:42 - HDP'den kobani soruşturmaları açıklaması13:35 - 'İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz'13:35 - Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık13:32 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
13:32 - Maske takmadığı için ceza yedi: Karım benimle kavga eder! dedi13:26 - İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak13:23 - Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı13:21 - Karantinadakilere telefonla psikososyal destek13:17 - Kobani eylemleri soruşturmasında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı13:15 - İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi
12:59 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız12:54 - Çeyrek altın ne kadar?12:53 - Yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira12:51 - Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı12:47 - Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü
12:47 - FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet, 5 bin personel alacak
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Gün ortası döviz fiyatları
MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zlatan İbrahimovic 3
24.09.2020 bayern münchen vs sevilla maçı 2
Beyaz gemi 1
kaynar denizleyin canım 1
hars 2
kanonik 2
24.09.2020 galatasaray vs hajduk split maçı 8
Teşkilatın numarasını istemek 5
amerikan traşı 5
among us 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam