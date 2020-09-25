FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
|25 Eylül 2020 12:47
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Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Oral ve avukatı katıldı.
Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Oral, önceki beyanlarını tekrarladı, hakkındaki suçlamları kabul etmedi.
Örgütün yöneticilerinden olmadığını öne süren Oral, sağlık sorunları nedeniyle hükümle birlikte hakkında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye kararı verilmesini talep etti.
Sanık avukatının da beyanı alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Oral'ı, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca hükümle birlikte Oral'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
- İmam olduğunu kabul etmişti
Reşat Nazmi Oral, savcılık sorgusunda 1983'te FETÖ ile tanıştığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine "Usame" kod adını verdiğini, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiğini belirtmişti.
Sanık Oral, "mahrem hizmetler" sınıfında yer aldığı sırada, FETÖ'nün firari yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin, "Usame"nin dikkat çekeceği gerekçesiyle "Metin" kod ismini kullanmasını istediğini aktarmıştı.
Eşinin 2010'da Gaziantep'e tayini çıktığını, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı yapan "Hacı Murat" kod adlı Ali Semerci'nin talimatıyla örgütsel faaliyetlerine burada da devam ettiğini anlatan Oral, daha sonra 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğunu belirtmiş ve ve bu süreçte neler yaptığını anlatmıştı.
Oral, itiraf içeren söz konusu beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etmişti.
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