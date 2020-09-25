Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız
|25 Eylül 2020 12:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasına ilişkin, "Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız." dedi.
Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin biraz sıcak olduğunu belirterek, Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını söyledi.
"Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor." diyen Varank, yapılan uygulamanın adli mercilerin takdiri olduğunu bildirdi.
Varank, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Varank, "İşte Sanayi Mektebi gibi yatırımlar bu iklimi özleyenlerin hayallerini bozmaya devam edecek." diye konuştu.
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