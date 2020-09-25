1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız

Bakan Varank: Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız
 25 Eylül 2020 12:59
+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasına ilişkin, "Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız." dedi.

Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin biraz sıcak olduğunu belirterek, Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını söyledi.

"Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor." diyen Varank, yapılan uygulamanın adli mercilerin takdiri olduğunu bildirdi.

Varank, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Varank, "İşte Sanayi Mektebi gibi yatırımlar bu iklimi özleyenlerin hayallerini bozmaya devam edecek." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok'
25 Eylül 2020 13:58		 HDP'den kobani soruşturmaları açıklaması
25 Eylül 2020 13:42
Çavuşoğlu'ndan 'Nancy Pelosi'nin 'Türkiye' ifadelerine tepki
25 Eylül 2020 12:01		 MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
25 Eylül 2020 08:42
İYİ Parti'li Başkan itiraf etti: O listeyi ben yaptım
25 Eylül 2020 08:35		 'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
25 Eylül 2020 08:29
İYİ Partili vekiller Akşener ile görüştü
25 Eylül 2020 07:25		 Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama
25 Eylül 2020 05:44
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Eylül 2020 01:36		 Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
25 Eylül 2020 01:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - 'Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok'13:56 - Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum13:42 - HDP'den kobani soruşturmaları açıklaması13:35 - 'İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz'13:35 - Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık13:32 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
13:32 - Maske takmadığı için ceza yedi: Karım benimle kavga eder! dedi13:26 - İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak13:23 - Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı13:21 - Karantinadakilere telefonla psikososyal destek13:17 - Kobani eylemleri soruşturmasında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı13:15 - İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi
12:59 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız12:54 - Çeyrek altın ne kadar?12:53 - Yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira12:51 - Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı12:47 - Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü
12:47 - FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet, 5 bin personel alacak
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Gün ortası döviz fiyatları
MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öksürüğün geçmemesi 5
Ntv spor 2
ülkücü vs türkçü 2
düğün ve nikahlara katılmayın 3
27.09.2020 galatasaray vs fenerbahçe maçı 3
yenlik 1
iyot gibi açıkta kalmak 2
Quo vadis 1
bugün putları kırma günü 2
Ersin düzen 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam