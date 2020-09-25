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Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı

Hatay'da polisin evrak eksikliği gerekçesiyle cezai işlem uygulamak istediği sürücü, motosikletini ateşe vererek olay yerinden kaçtı
 25 Eylül 2020 12:51
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Hatay'da polisin evrak eksikliği gerekçesiyle cezai işlem uygulamak istediği sürücü, motosikletini ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Trafik ekipleri, Payas ilçesindeki E5 kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız bir motosikleti durdurdu.

Motosikletin evraklarında eksiklik olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye cezai işlem uygulamak istedi.

Bunun üzerine sürücü motosikletin depo kapağını açarak aracı ateşe verdi.

Polis ekipleri, alev alan motosikleti söndürmeye çalıştığı sırada sürücü kaçtı.

Motosiklet kullanılamaz hale geldi, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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