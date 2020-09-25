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İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından okul servis ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesini istedi.
 25 Eylül 2020 13:15
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İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi

TÜKODER Genel Başkanı Koçal, yaptığı yazılı açıklamada UKOME'de okul servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapılmasının vatandaşları zor durumda bırakacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Eğitim hakkının anayasal bir hak olması nedeniyle, eğitimde fırsat eşitliğinin de sağlanması için öğrenci servis hizmetleri merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle işbirliği ile kamu hizmeti olarak verilmeli, bu hizmet özel servis araçları ile sağlanacak ise de bunun bedelleri de kamu tarafından ödenmelidir. Servis esnafının da mağdur olmaması için, girdi maliyetlerindeki artış dikkate alınarak enflasyon oranında yapılan artış oranı yerine başka yöntemler önerilmeli ve hayata geçirilmesi için devlet otoritesi harekete geçirilmelidir."

Koçal, zam yerine servis araçlarının ana maliyet unsurlarından olan akaryakıt, yedek parça ve servis bakımlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, araçların muayene, servis gibi hizmetlerinde indirim yapılması önerisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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