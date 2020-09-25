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2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşuların koku şikayeti üzerine polis ve zabıta ekiplerinin girdiği evden 2 kamyon çöpün yanı sıra bir bölümü madeni 169 bin lira çıkarıldı.
 25 Eylül 2020 13:21
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2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu

Turan Mahallesi 356 Sokak'ta yalnız yaşayan N.A'nın (79) evinden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri tek katlı eve girdi.

Evin kullanılamayacak durumdaki eşyalar ve atıklarla dolu olduğunun görülmesi üzerine, Nazilli Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 kamyon çöpün çıkarıldığı evde, bidon ve teneke kutularda banknot ve madeni paralar da bulundu.

Polisin bir banka şubesinde yaptırdığı sayım sonucu 29 bin 280 lirası madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 lira olduğu belirlenen para, N.A'nın hesabına yatırıldı.

Üç yıl önce eşini kaybeden yaşlı adamın emekli olduğu, ayrıca hurda satarak geçimini sağladığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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