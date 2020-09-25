Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da son iki günde 182 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|25 Eylül 2020 13:23
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da son iki günde 182 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki son iki günde 182 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak
25 Eylül 2020 13:26
|Karantinadakilere telefonla psikososyal destek
25 Eylül 2020 13:21
|Bakan Koca: Vaka artış hızı kontrol altında
25 Eylül 2020 11:38
|Adalet Bakanlığı: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır
25 Eylül 2020 11:36
|TRT EBA TV, yayınlarına kesintisiz ve sorunsuz devam ediyor
25 Eylül 2020 11:08
|Yüzde 74'ü tamamlandı, Avrupa'nın en uzun tüneli olacak
25 Eylül 2020 10:06
|Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti 70 lira
25 Eylül 2020 10:01
|Vali açıkladı: Covid-19 hastasının tedavi maliyeti 15 bin lira
25 Eylül 2020 09:59
|Görevine son verilen Rektörün yerine atama için ilana çıkıldı
25 Eylül 2020 08:53
|Maske takan arttı, vaka sayısı düştü
25 Eylül 2020 07:30