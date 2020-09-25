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İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak

Ankara Valiliği: Temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda yasal işlem başlatılacak, öte yandan Kahramanmaraş'ta filyasyon ekiplerince bilgi saklayan kişiler hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi.
 25 Eylül 2020 13:26
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İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak

Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Gelen son dakika haberine göre valilikten açıklamada "Koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındı. " denildi.

Ankara Valiliği'nden son dakika koronavirüs kararı geldi. Yapılan açıklamada temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta filyasyon ekiplerince bilgi saklayan kişiler hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Kahramanmaraş'ta alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedilen açıklamada, salgınla mücadelede filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz vermelerinin önemine değinildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin bildirilmesi gibi beyanlarla, bildirimlere ilişkin olarak uyarıcı, önleyici idari tedbirler ve adli işlemlerin başlatılması için görevli personelce bu hususların tutanak altına alınmasına, filyasyon çalışmalarında, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tutanakla tespit edilmesi halinde, kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre idari işlem tesis edilmesine, Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereği adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi."
Anadolu Ajansı
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