1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
 25 Eylül 2020 13:32
+Aa- Yazdır
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara/sığınağın da bulunduğu faaliyetler sonucunda, 4 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 adet AK-47 mühimmatı, 17 adet AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, el yapımı patlayıcı güç kaynağı, gece görüş cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kobani eylemleri soruşturmasında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı
25 Eylül 2020 13:17		 FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
25 Eylül 2020 12:47
FETÖ'nün avukat yapılanmasından 24 şüpheliden 15'i tutuklandı
25 Eylül 2020 12:22		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
25 Eylül 2020 12:22
Eski üsteğmene FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
25 Eylül 2020 11:47		 Cübbeli Ahmet ifade verdi
25 Eylül 2020 11:39
Yeniden yargılanan FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin cezası değişmedi
25 Eylül 2020 11:35		 Arnavutluk'taki bazı FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı
25 Eylül 2020 10:55
Devlet, '6-8 Ekim Olayları' faillerinin peşini bırakmadı
25 Eylül 2020 10:50		 'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
25 Eylül 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - 'Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok'13:56 - Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum13:42 - HDP'den kobani soruşturmaları açıklaması13:35 - 'İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz'13:35 - Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık13:32 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
13:32 - Maske takmadığı için ceza yedi: Karım benimle kavga eder! dedi13:26 - İki ilde filyasyon ekibine yanlış beyanda bulunana işlem başlatılacak13:23 - Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı13:21 - Karantinadakilere telefonla psikososyal destek13:17 - Kobani eylemleri soruşturmasında İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı13:15 - İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi
12:59 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız12:54 - Çeyrek altın ne kadar?12:53 - Yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira12:51 - Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı12:47 - Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü
12:47 - FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet, 5 bin personel alacak
MEB: Özel okullar, ayrıca yüz yüze eğitim yapamayacak
Gün ortası döviz fiyatları
MHP'li vekilin yardımcı olun dediği isim mülakatı geçemedi
2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 76 gözaltı
'Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasetin dışında kalacak'
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
'İsimsizler Hareketi' paylaşımlarına operasyon: 24 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cantekin 2
Anton Pavloviç Çehov 1
vaka artış hızı kontrol altında 3
neşet ertaş 2
ücretsiz izin 1
mısır çarşısının günü geçmiş cevizleri 1
Tarsustaki gizemli kazı 1
aşıyı ya acun ya nusret bulacak 1
Teşkilatın numarasını istemek 5
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 4
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin Personel Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli 4 uzman personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam