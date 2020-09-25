HDP'den kobani soruşturmaları açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin gözaltına alındığını söyleyen Sancar, yapılan operasyonların siyasi olduğu iddiasında bulundu.

Kobani eylemlerinde HDP'nin sorumluluğunun bulunmadığını ileri süren Sancar, HDP'nin sorumlu olduğunu gösteren somut gerekçe ortaya konulmadığını savundu.

HDP'nin siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Sancar, "HDP'yi etkisizleştirmeye, mümkünse bitirmeye azmetmiş görünüyorlar ama bu çaba nafiledir." diye konuştu.

HDP'nin susturularak muhalefetin sindirilmeye çalışıldığı iddiasında bulunan Sancar, uygulanan politikalardan rahatsız olan herkesin gücünü birleştirmesi çağrısında bulundu.

Kobani eylemlerinin aydınlatılması için defalarca Meclise araştırma önergesi verdiklerini ancak önergelerin reddedildiğini bildiren Sancar, yaşanan olaylar nedeniyle HDP'ye "sistemli bir yalan kampanyası" yöneltildiğini iddia etti. Kobani eylemlerindeki gerçek sorumluların mutlaka ortaya çıkacağını söyleyen Sancar, "Biz Kobani eylemleriyle ilgili adalet mücadelesinin de öncüsüyüz." ifadelerini kullandı.

- HDP'de olağanüstü toplantı

Sancar, Merkez Yürütme Kurulu'nun bu akşam genel merkezde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

- 7 ilde 82 gözaltı kararı

2014'te Kobani bahanesiyle ülke genelinde gerçekleştirilen ve 37 vatandaşın öldürülmesiyle sonuçlanan eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı HDP yöneticileri hakkında soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında bu sabah 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.