Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu
Adıyaman'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdıktan sonra vücudunda yanıklar oluşan kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.
|25 Eylül 2020 13:50
|+Aa- Yazdır
Kentte yaşayan 22 yaşındaki Z.T. lazer epilasyon yaptırmak için bir güzellik salonuna gitti.
Lazer epilasyondan sonra evine geçen ve rahatsızlanan genç kadın, şikayetlerinin artması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan muayenede Z.T'nin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
Z.T, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek güzellik salonu hakkında şikayette bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
25 Eylül 2020 15:45
|Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
25 Eylül 2020 15:05
|Dolandırıcıların son kurbanı emekli savcı... 380 binini aldılar
25 Eylül 2020 14:49
|Ormanlık alanda 8 yeri ateşe veren şüpheli tutuklandı
25 Eylül 2020 14:45
|Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
25 Eylül 2020 14:27
|Çapa'da, 'maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi
25 Eylül 2020 14:22
|Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
25 Eylül 2020 13:56
|Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık
25 Eylül 2020 13:35
|Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı
25 Eylül 2020 12:51
|Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı
25 Eylül 2020 12:18