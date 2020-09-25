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Ormanlık alanda 8 yeri ateşe veren şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.
|25 Eylül 2020 14:45
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