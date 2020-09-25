Antalya'da dev hortum böyle görüntülendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak yağış sonrası denizde hortum oluştu.
|25 Eylül 2020 14:46
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı.
Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili'nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi.
15 DAKİKA SÜRDÜ
İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu.
Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.
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