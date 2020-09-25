Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dolandırıcıların son kurbanı emekli savcı... 380 binini aldılar
Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.
|25 Eylül 2020 14:49
|+Aa- Yazdır
Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.
Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.
Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.
Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Aracına arı girince kaza yaptı: 1 yaralı
25 Eylül 2020 15:45
|Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı
25 Eylül 2020 15:05
|Ormanlık alanda 8 yeri ateşe veren şüpheli tutuklandı
25 Eylül 2020 14:45
|Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
25 Eylül 2020 14:27
|Çapa'da, 'maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi
25 Eylül 2020 14:22
|Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
25 Eylül 2020 13:56
|Lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu
25 Eylül 2020 13:50
|Simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık
25 Eylül 2020 13:35
|Polisin ceza yazmaya çalıştığı sürücü motosikletini yakarak kaçtı
25 Eylül 2020 12:51
|Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı
25 Eylül 2020 12:18